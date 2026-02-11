В Москве резко стало меньше дешевого жилья

За последние четыре месяца на рынке жилья Москвы резко сократилось предложение квартир стоимостью до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным агентства, в феврале 2026 года в продаже находится 3,9 тысячи лотов в рамках указанного бюджета против 8 тысяч в октябре 2025 года. Сильнее всего сокращение затронуло студии — их количество снизилось с 3,73 тысячи до 1,77 тысячи лотов. Также значительно сократилось предложение «однушек» — с 2,74 тысячи до 1 тысячи объектов. Предложение двухкомнатных квартир снизилось с 812 до 516 лотов, трехкомнатных — до 58 лотов, а многокомнатных — до 12 лотов.

Эксперт отдельно отметил динамику на первичном рынке, где количество квартир до 10 миллионов рублей в продаже сократилось с 4,14 тысяч до 1,56 тысячи объектов. На вторичном рынке снижение оказалось менее значительным — с 3,89 тысячи до 2,36 тысячи объектов.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль. Такой объект обойдется в 24 миллиона рублей.