В России вводятся единые стандарты качества отделки новостроек

С 1 марта вступает в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ". Документ, утвержденный приказом Росстандарта, вводит четкие измеримые критерии оценки качества отделки жилья, которых так не хватало рынку для разрешения споров между застройщиками и покупателями.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Разработка стандарта стала ответом на давнюю проблему: до сих пор оценка качества отделки во многом оставалась субъективной, что порождало бесконечные конфликты при приемке квартир.

Новый ГОСТ призван стать универсальным "общим языком" для всех участников строительного процесса.

Ключевым нововведением становится система классов отделки - от первого до восьмого. Для каждого класса устанавливаются предельно допустимые отклонения по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности поверхностей. Прописаны и критерии визуальной оценки, а также методы и средства контроля. Стандарт охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные и малярные работы, облицовку, оклейку обоями, устройство потолков и полов.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев назвал утверждение ГОСТа важным шагом к цивилизованным отношениям на рынке жилищного строительства. Четкие критерии в договорах помогут минимизировать конфликты и сократить количество судебных разбирательств.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что новый стандарт становится практическим инструментом для рынка, усиливая защиту прав граждан за счет прозрачности требований к результатам работ.

Для жилых зданий предусмотрен диапазон классов с первого по шестой. Это позволяет применять стандарт как в проектах массового сегмента, так и в более высоких категориях качества - достаточно зафиксировать выбранный класс в договоре между заказчиком и подрядчиком. Разработка документа велась с участием профессионального сообщества в рамках технического комитета по стандартизации "Строительство".