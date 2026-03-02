В ДОМ.РФ сообщили об оживлении рыночной ипотеки

Рыночная ипотека начала оживать. Это связано с тем, что ставки опустились ниже 20%. Об этом заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в интервью ТАСС.

© Российская Газета

"Рыночные ставки сейчас впервые начали уходить на уровень менее 20%, выдачи начинают оживать даже на этих ставках", - подчеркнул он.

По словам Гольдберга, когда ставки опустятся ниже 15%, ипотека станет доступной. И можно будет говорить о ее полном восстановлении после того, как они установятся на отметке ниже 12%.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ напомнил, что ставки по ипотеке снижаются следом за ключевой ставкой. Ожидается, что к концу года она должна опуститься до 12-13%. В связи с этим выдача рыночной ипотеки в 2026 году может удвоиться.