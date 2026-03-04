Аренде жилья в России предрекли удешевление

В ближайшие месяцы аренда жилья в крупных российских городах подешевеет на три процента. Об этом пишет «Циан».

© Lenta.ru

Аналитики компании выяснили, что в феврале цены на аренду однокомнатных квартир в среднем снизились на 1,5 процента, до 28,4 тысячи рублей в месяц. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Чебоксарах, Хабаровске и Иркутске — на 6,6-9,3 процента.

Относительно сентября 2025 года аренда подешевела на 5,8 процента, а в годовом выражении подорожала только на 1,3 процента. Отмечается, что в большинстве городов рост оказался ниже инфляции. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы на рынке сохранится отрицательная динамика.

«Ставки могут снизиться еще на 3 процента относительно нынешнего уровня. К лету рост возобновится вместе с увеличением активности», — рассказали в «Циане».

Аналитики добавили, что в большинстве городов цены достигли максимума в 2025 году, но теперь рост ограничен доходами населения и восстановлением активности покупателей жилья, поэтому в 2026 году сильного удорожания не ожидается.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что россияне стали зависимы от ипотеки.