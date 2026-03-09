Рынок жилья Дубая рухнул из-за обострения вокруг Ирана

Индекс рынка недвижимости Дубая рухнул на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

© Global look

По данным агентства, DFM Real Estate Index в понедельник, 9 марта, снизился на 4,76%, до 13 353,18 пункта.

Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов, уточнили журналисты.

Ранее партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина предположила, что цена на новостройки в ОАЭ может упасть вдвое в случае затяжного военного конфликта США и Израиля против Ирана.

По ее оценке, премиальные и готовые объекты обычно переживают такие периоды спокойнее.