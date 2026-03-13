В России захотели изменить семейную ипотеку

Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита по семейной ипотеке в 1,5 раза для семей, покупающих жилье большой площади. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков в ответе на письмо группы депутатов Госдумы от КПРФ, передает РИА Новости.

Изменение коснется семей с двумя и более детьми, которые хотят приобрести квартиру площадью от 60 квадратных метров. Власти предлагают увеличить для таких заемщиков лимит до 18 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградкой области и до 9 миллионов в остальных регионах.

Ранее стало известно, что каждый десятый представитель поколения Z категорически против покупки жилья с помощью ипотеки.