В Москве пропали дешевые квартиры

В новостройках Москвы практически пропали квартиры дешевле 10 миллионов рублей — их доля на первичном рынке уменьшилась до трех процентов. Об исчезновении доступного жилья сообщили опрошенные Telegram-каналом Baza эксперты.

По словам специалистов, год назад квартиры дешевле 10 миллионов занимали 22 процента предложения. Теперь же половина всех объектов на «первичке» стоит дороже 20 миллионов рублей. За этот срок квадратный метр в столичных новостройках подорожал в среднем на 20 процентов, отмечают эксперты.

Главная причина такой динамики — сокращение предложения. По данным аналитиков компании «Метриум», число новостроек массового сегмента в Старой Москве упало на 54 процента, до 9,5 тысячи лотов. При этом быстрее всего с рынка уходят самые дешевые квартиры — доля студий сократилась до 15,6 процента, а доля «однушек» — до 35,4 процента. При этом двух- и трехкомнатных квартир стало больше.

Одновременно с этим дорожает себестоимость строительства — цены выросли на землю, материалы и рабочую силу. Застройщики берут кредиты на возведение домов, но при высокой ключевой ставке они не приносят большой прибыли, пояснил риелтор Алексей Титов. По прогнозам специалистов, в дальнейшем девелоперы будут только поднимать цены на жилье.

Ранее российские зумеры нашли замену ипотеке — вместо покупки собственного жилья и кредитов на 30 лет под высокий процент они массово делают выбор в пользу коливинга и мобильности.