У россиян отобрали 13 неухоженных дач

В Омске по решению суда изъяли у владельцев 13 дач из-за неухоженных участков. Об этом сообщает председатель координационного совета Омского областного союза СНТ Виктор Бобырь, его слова передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что в российском регионе впервые применили на практике новый закон, которые позволяет изымать заброшенные дачные участки. Перечень признаков не использующихся по назначению территорий вступил в силу 1 сентября 2025 года.

«Этот закон рассчитан не на то, чтобы отобрать землю, а чтобы сподвигнуть владельцев, их наследников и родственников, задуматься, что есть земля, надо ее поддерживать в хорошем состоянии. Мы рассчитываем, что люди начнут потихоньку задумываться, хоть приезжать и убирать», — заявил Бобырь.

Владельцам дач, которые не планируют ухаживать за участком, Бобырь посоветовал продать недвижимость. Так они не создадут проблемы для соседей, поскольку заброшенные участки в пожароопасный сезон часто становятся причиной возгорания.

