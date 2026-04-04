Стоимость квартир в России подсчитали в борщах

За год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России выросла на 12 процентов. При этом стоимость набора продуктов для борща с мясом показала выросла на 5,6 процента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аналитическом центре компании «Жилфонд».

За год двухкомнатные квартиры в России подорожали на 424 борща. По данным аналитиков, на март 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России составила 142 набора для приготовления борща с мясом, причем годом ранее квадратный метр стоил 134 «борща». В конце 2024 года уровень цен на недвижимость был таким же, как и в начале 2026 года. Средняя стоимость квадратного метра готовой недвижимости равнялась стоимости 142 продуктовых наборов для приготовления борща.

Уточняется, что средняя по России стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в марте 2026 года равна эквиваленту 5254 продуктовых наборов для борща. Двухкомнатная квартира площадью 53 квадратных метра в среднем стоит 7 526 «борщей».

Между тем в Москве в марте 2026 года для покупки однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров потребуется сумма, эквивалентная 16 280 борщевым наборам. Для двухкомнатной квартиры площадью 53 квадратных метра средняя стоимость в «борщах» составила 23 320.

Ранее сообщалось, что для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в Москве нужно зарабатывать примерно 460 тысяч рублей. Средняя стоимость покупки 37 квадратных метров в московской новостройке массового сегмента составляет около 18 миллионов рублей.