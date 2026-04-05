В Адыгеи средний срок ипотеки составил 28 лет

Адыгея в феврале стала единственным регионом в России, где ипотеку оформляют в среднем на 28 лет. Об этом пишет РИА Новости данных Центробанка. Согласно данным регулятора, 28 лет 2 месяца - это максимальный средний срок, на который бралась ипотека в феврале.

Год назад ипотеку в этом регионе брали на 27 лет 6 месяцев. Следом по максимальному сроку, на который в феврали брали ипотеку, шли Тыва и Карачаево-Черкесия – 27 лет 6 месяцев и 27 лет 2 месяца. В первую пятерку вошли также Калмыкия и Ростовская области.

В конце февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал правительству поручение распространить программу семейной ипотеки на покупку жилья в многоквартирных домах, которым более 20 лет, если речь идет о населенных пунктах с низкими темпами нового строительства. Мера касается многодетных семей. Выполнить поручение кабмин должен до 30 марта 2026 года. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов рассказал "Газете.Ru", что вторичные квартиры подорожают из-за распространения семейной ипотеки на них.