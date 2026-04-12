Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

Риелторы придумали новый способ, помогающий избежать обмана по «схеме Долиной». Агентства начали связываться с родственниками владельцев жилья для письменного подтверждения добровольной продажи. Об этом сообщает канал «База».

По данным канала, агентства «вводят новые уровни контроля». Справок о психическом здоровье продавца уже недостаточно — высок риск, что сделку оспорят и попытаются вернуть квартиру по «схеме Долиной».

Теперь риелторы предпочитают заручиться подтверждением от нескольких родственников владельца жилья. Они должны подписаться под словами о том, что он действует добровольно и находится в адекватном состоянии.

Если родня живет за границей или владелец квартиры отказывается предоставить ее контакты, агентства могут отказаться от сделки. По этой же причине маклеры все чаще не хотят заключать договоры с участием одиноких пенсионеров.

Участники рынка отмечают, что риски для агентств и покупателей сейчас оцениваются выше, чем потенциальная прибыль.

Ранее суд вернул российской пенсионерке квартиру, которую она продала по «схеме Долиной» за 1,9 млн рублей.