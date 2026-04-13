В России значительно вырос средний чек по ипотеке

Аналитики агентства «Эксперт РА» подвели итоги 2025 года на рынке жилищного кредитования, зафиксировав значительную трансформацию спроса. Согласно исследованию, средняя сумма ипотечного займа к декабрю достигла 4,9 млн рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил почти четверть — 23%, передает РБК.

Главная причина удорожания кредита — ценовой разрыв между рынками. Квадратный метр в новостройках за год подорожал на 21%, тогда как на вторичном жилье рост составил 14%.

Это привело к историческому спреду в 65% и массовому оттоку покупателей в сегмент строящегося жилья, где действуют субсидированные ставки.

В «первичке» средний чек ожидаемо оказался еще выше общефедерального, составив порядка 5,7 млн рублей. Методология выводов основана на данных ЦБ, Росстата, «Дом.РФ», а также анкетировании 30 крупнейших банков, которые выдают 99% всей ипотеки в стране.

Переломным моментом стало введение с февраля 2026 года правила «одна семья — один льготный кредит». Это спровоцировало резкую коррекцию. В «Дом.РФ» зафиксировали падение потока заявок по программе «Семейная ипотека» более чем на 40%.

В «Эксперт РА» предупреждают, что готовящаяся дифференциация ставок (предположительно до 10-12% для семей с одним ребенком) усугубит ситуацию, ставки продолжают давить на спрос.