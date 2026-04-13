В России значительно вырос средний чек по ипотеке

Лера Букина

Аналитики агентства «Эксперт РА» подвели итоги 2025 года на рынке жилищного кредитования, зафиксировав значительную трансформацию спроса. Согласно исследованию, средняя сумма ипотечного займа к декабрю достигла 4,9 млн рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил почти четверть — 23%, передает РБК.

Главная причина удорожания кредита — ценовой разрыв между рынками. Квадратный метр в новостройках за год подорожал на 21%, тогда как на вторичном жилье рост составил 14%.

Это привело к историческому спреду в 65% и массовому оттоку покупателей в сегмент строящегося жилья, где действуют субсидированные ставки.

В «первичке» средний чек ожидаемо оказался еще выше общефедерального, составив порядка 5,7 млн рублей. Методология выводов основана на данных ЦБ, Росстата, «Дом.РФ», а также анкетировании 30 крупнейших банков, которые выдают 99% всей ипотеки в стране.

Переломным моментом стало введение с февраля 2026 года правила «одна семья — один льготный кредит». Это спровоцировало резкую коррекцию. В «Дом.РФ» зафиксировали падение потока заявок по программе «Семейная ипотека» более чем на 40%.

В «Эксперт РА» предупреждают, что готовящаяся дифференциация ставок (предположительно до 10-12% для семей с одним ребенком) усугубит ситуацию, ставки продолжают давить на спрос.