Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи со сдачей в 2026 году, доступной для покупки на первичном рынке города в данный момент, составила 8,14 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Речь идет о квартире-студии площадью 22-23 квадратных метра, расположенной в Хостинском районе. Специалисты отметили, что двумя месяцами ранее, в феврале, наиболее бюджетный лот в новостройке со сдачей в нынешнем году стоил на 926 тысяч рублей дороже — 9,06 миллиона рублей, причем находился он в том же районе.

Отмечается, что к снижению минимального порога входа привело появление в продаже более дешевой недвижимости.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой «однушки» в Санкт-Петербурге, которая продавалась на первичном рынке города в марте, оценили в 3,9 миллиона рублей.