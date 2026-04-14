Ввод жилья в России упал на треть

Ввод жилья просел примерно на треть по сравнению с прошлым годом. В основном, из-за снижения индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 1 апреля ввод жилья составил около 22 млн кв. м, рассказал на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В прошлом году за тот же период было построено почти 32 млн кв. м.

Сильно просело индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), отметил Стасишин. Есть несколько причин. Одна из них - сберегательная стратегия населения (люди не вкладываются в строительство своего дома, а хранят деньги на депозитах).

Именно на ИЖС Минстрой сосредоточит усилия по созданию транспортной, инженерной инфраструктуры, подготовке участков.

При этом по вводу многоквартирного жилья в этом году ожидаются хорошие показатели. В 2027-2028 году прогнозируется снижение объемов многоквартирного строительства, но многое будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Сейчас рост цен на стройматериалы практически нулевой, но в себестоимости квадратного метра многоквартирного жилья кратно увеличились затраты на обслуживание кредита. При средней распроданности в 31% и соответствующем наполнении счетов эскроу ни о какой эффективной ставке говорить нельзя, отметил замминистра (процент по кредитам застройщикам тем ниже, чем выше наполнение счета эскроу средствами от продажи квартир).