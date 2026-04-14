Квартирный вопрос стал меньше беспокоить москвичей

Москвичи стали реже обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека столицы. Об этом в ходе выступления в Московской городской думе рассказала омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

Как сообщила уполномоченный по правам человека, еще в 2024 году обращения, связанные с защитой жилищных прав, были на первом месте в списке всех проблем, с которыми обращались в ее аппарат. Сейчас количество таких обращений — на третьем-четвертом месте. Чаще всего горожане обращаются, когда считают, что их права были нарушены в ходе реновации и выселения. Кроме того, омбудсмен рассказала, насколько успешно решается вопрос с предоставлением жилья детям, оставшимся без попечения родителей. В прошлом году было вынесено 896 заключений о том, что гражданам этой категории следует предоставить положенное по закону жилье. Москва выделила 960 квартир для этих целей.

Также Татьяна Потяева рассказала об увеличениии обращений, связанных с конфликтами в школах. Если в 2024 году их было 109, то в 2025 уже более двухсот. По-прежнему много жалоб о том, что ребенку не хватило места в школе или детском саду. Но и эти проблемы, в конце концов, удается решить, в том числе и усилиями сотрудников аппарата омбудсмена. Были и обращения с просьбами помочь детям с особенными образовательными потребностями. Речь идет о детях с ограничеными возможностями здоровья и с особенностями развития. Им также была оказана помощь в предоставлении мест в образовательных учреждениях.