Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи со сдачей в 2026 году, доступной для покупки в апреле, оценили в 8,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщил эксперт по рынку недвижимости города-курорта Кирилл Флутков.

Речь идет о квартире-студии площадью 22,85 квадратных метра. Специалист уточнил, что в марте минимальный бюджет находился на уровне 8,6 миллиона рублей при большей площади — 25,3 «квадрата». В январе аналогичная цена фиксировалась для студии площадью 17,3 квадратных метра.

Что касается наиболее дорогого лота со сдачей в нынешнем году, его стоимость составляет 288,9 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести трехкомнатные апартаменты площадью 156,6 «квадрата» стоимостью. При этом в начале года, уточнил риелтор, верхняя граница достигала 315,4 миллиона рублей, после чего часть дорогих объектов вышла из продажи.

Ранее Флутков сообщил, что самую дорогую квартиру в Сочи, доступную для покупки на данный момент, можно приобрести за 730,5 миллиона рублей.