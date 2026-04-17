Россиян предупредили о дефиците одного типа жилья

Избыток предложения на рынке новостроек в России может смениться дефицитом. О возможной нехватке этого типа жилья в будущем предупредил стратег на фондовом рынке Дмитрий Макаров, пишет «Газета.ru».

К концу 2025 года объем нераспроданных новостроек в стране достиг рекордных значений, рассказал эксперт. Однако это не говорит о классической рецессии, а скорее является последствием резкого удорожания ипотеки и ужесточения кредитно-денежной политики после периода активной поддержки строительства.

«Одновременно с этим на рынке накапливается большой отложенный спрос. Речь идет о семьях, которым жилье по-прежнему нужно, но которые решили переждать период высоких ставок. Поэтому нынешний избыток предложения может оказаться временным», — пояснил Макаров.

Застройщики уже стали запускать меньше новых проектов на фоне низкого спроса. Именно это и может создать предпосылки для обратного перекоса в будущем, когда ставки по кредитам снизятся, а спрос на новые квартиры увеличится. Однако объектов окажется недостаточно, чтобы удовлетворить этот интерес.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России уже не хватает новостроек.