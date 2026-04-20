Россияне стали активнее скупать кладовки

На фоне удорожания жилья и дорогой ипотеки россияне стали активнее инвестировать в машиноместа и кладовки. Об этом сообщает Baza. За последние два года спрос на такие лоты вырос на 20%.

Причем интерес к ним проявляют не только владельцы квартир в тех же ЖК, но и жители других районов, рассматривающие покупку именно как инвестицию. Количество сделок по аренде машиномест увеличилось примерно на 35%.

Классическая модель «купить квартиру и сдавать» ослабевает, а порог входа в «малую недвижимость» значительно ниже. Средняя цена машиноместа в Москве и области в 2026 году составляет 1–2,5 млн рублей. Келлеры обходятся от 600 тыс. рублей, а сдавать их можно за 8–20 тыс. рублей в месяц, что делает такой бизнес доступным для среднего класса.

Один из инвесторов, Михаил Т., приобрел три машиноместа в ЖК Красногорска в 2019 году по 900 тыс. рублей каждое. Сейчас он сдает их по 20 тыс. рублей в месяц и планирует продать — за семь лет стоимость каждого выросла почти на 1,5 млн рублей. Самые дорогие предложения по аренде достигают 510 тыс. рублей в месяц в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Купить место там стоит от 14 млн рублей.