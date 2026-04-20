Россияне отвернулись от инвестиций в жилье

В России растет интерес к покупке парковочных мест и кладовок под инвестиции. На фоне подорожания жилья и текущих ставок по ипотеке граждане предпочитают другие активы, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на девелоперские агенства.

По статистике компаний, за последние два года спрос на машино-места и помещения для хранения поднялся на 20 процентов. Причем интерес растет не столько у собственников квартир в тех жилищных комплексах, где продаются такие объекты, сколько среди жителей других районов. Из этого следует, что россияне все чаще рассматривают покупку кладовок и парковочных мест как инвестицию. Последний актив сейчас, действительно, набирает популярность — число сделок по аренде машино-мест выросло на 35 процентов.

Вкладываться в места для парковки и келлеры выгоднее из-за низкого порога входа. Так, стоимость кладовок начинается от 600 тысяч рублей, причем сдавать их можно за 8-20 тысяч рублей месяц. Инвестирование в машино-места особенно актуально для Москвы и области, где расценки варьируются в среднем от 1 до 2,5 миллиона рублей, а на сдаче за месяц можно заработать до полумиллиона. Самое дорогое предложение на сегодняшний день — парковочное место в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в районе Хамовники. Купить машино-место здесь можно не менее чем за 14 миллионов рублей, а месяц аренды обойдется в 510 тысяч рублей.

На февраль самая дорогая сделка в сегменте была закрыта за 40,3 миллиона рублей. В такую стоимость оценили машино-место площадью 21,6 квадратного метра в жилом проекте в районе Патриарших прудов от застройщика Vesper.