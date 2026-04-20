Хуснуллин: Собираемость квартплаты достигла 99 процентов

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги по итогам прошлого года достигла 99% в среднем по стране. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Малая родина - сила России", организованном ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.

© Российская Газета

Раньше по стране не было 100-процентного сбора платы за жилищно-коммунальные услуги, поэтому не работали инвестиционные программы, отметил Хуснуллин. Но по итогам прошлого года сбор был более 99% в среднем по России. Вице-премьер попросил регионы обратить внимание на ЖКХ, модернизацию сетей.

Старение коммунальных сетей пока победить не удается (они ветшают быстрее, чем ремонтируются). Только мероприятия, которые запускаются в последние два года (специальные казначейские кредиты, тарифная политика, инвестиционная составляющая проектов), позволяют надеяться, что этот негативный тренд удастся сломать, отметил Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин недавно сообщал , что просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сейчас составляет 823 млрд руб. Это меньше, чем в октябре 2024 года - тогда министр, выступая в Госдуме, говорил, что общая сумма долга жителей коммунальщикам составляет около 833 млрд руб.

Прошлым летом Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за ЖКУ. Он проходит в 19 регионах до 30 июня нынешнего года. Среди регионов - Республика Коми, Северная Осетия, Удмуртия, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Томская области и Ямало-Ненецкий АО.

В последние годы организации ЖКХ не могут напрямую получить информацию о должниках из Росреестра. Это могут сделать судьи, и только после получения выписок начинается судебная работа. Это затягивает процесс взыскания долгов.

В рамках эксперимента предполагалось автоматизировать процесс. Организации отрасли могут обращаться через ГИС ЖКХ за услугой формирования и направления заявления на вынесение судебного приказа. Система самостоятельно делает запросы в Росреестр, направляет уведомление должнику, собирает информацию и передает пакет документов в судебную систему - ГАС "Правосудие". При этом не допускается разглашение персональных данных собственника до момента вынесения приказа мировым судьёй.

Предполагалось, что это поспособствует сокращению долгов за ЖКУ, соответственно сократит нагрузку на добросовестных потребителей, уменьшит нагрузку на судебную систему. При этом должники должны получать уведомления о задолженности через портал "Госуслуги" и могут сразу погасить долг, не доводя дело до суда.

Если эксперимент окажется успешным, опыт могут распространить на всю страну.

Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме, отметила пресс-служба Минстроя в Max. Взаимодействие с гражданами также носит исключительно информационный характер. Эксперимент направлен на автоматизацию рабочих процессов и информационного взаимодействия между государственными системами и органами власти, а также автоматизацию необходимых запросов и уведомлений для информирования собственников без привязки к месту регистрации.