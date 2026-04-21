Кабмин расширил программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Правительство России расширило льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" на несколько категорий граждан.

Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

"Воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО", – говорится в сообщении.

В перечень таких территорий вошли 11 административно-территориальных образований.

Кроме того, программа будет доступна медработникам домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.

Ранее в России разрешили использовать маткапитал для ипотеки от региональных микрокредитных компаний. Теперь денежные средства семьи можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту. Регионы могут быть участниками только одной такой МКК.