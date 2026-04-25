Россиянам напомнили, как собрать дачную аптечку

Лекарства, обезболивающие, антисептики, бинты - это и многое другое необходимо держать под рукой за городом. Подробнее о том, что должно войти в аптечку дачника, рассказал канал "Объясняем.рф".

В первую очередь, положите в дачную аптечку те лекарства, которые вы принимаете каждый день.

Еще одной важной составляющей набора должны стать обезболивающие и жаропонижающие препараты. Например, если во время активных работ на участке вы потянули спину - очень помогут заранее приготовленные мази и пластыри. На случай же внезапного жара под рукой будут таблетки.

Предусмотрите на даче перевязочные материалы: бинты, разных размеров пластыри и даже кровоостанавливающий жгут. На случай растяжений или ушибов держите в медицинском чемоданчике эластичный бинт и гипотермические пакеты.

Значимый элемент дачной аптечки - это антисептики. Они, к примеру, помогут защитить рану от инфекций, особенно если вы получили ее, работая с землей.

Не забудьте положить в аптечку средства от ожогов: различные пенки и спреи с декспантенолом, охлаждающие гели.

Не меньше, чем на пляже, на даче нужен солнцезащитный крем, ведь, пропалывая грядки, можно легко "сгореть" на летнем солнце.

Редко времяпрепровождение на даче обходится без перекусов, чаепитий и шашлыков. Возьмите за город препараты, которые показаны при отравлениях. Например, справиться с кишечной инфекцией помогут сорбенты. А восстановить водно-солевой баланс при рвоте и диарее - регидратационные растворы.

При аллергии незаменимы антигистаминные препараты. Кроме того, они помогут снять отек, если вас укусит оса.

И последнее - не забудьте о репеллентах. Спреи, кремы и фумигаторы защитят от комаров и клещей.

