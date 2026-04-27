Спрогнозировано падение цен на новостройки в России

До конца 2026 года цены на новостройки упадут на 30 процентов на фоне снижения спроса. При этом покупка квартиры на стадии котлована по-прежнему останется невыгодной, об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом Baza.

По словам эксперта, главной причиной грядущего падения цен является переоцененная стоимость. Сейчас квартиры на стадии котлована стоят на 20-30 процентов дороже аналогичного готового жилья. В результате такие объекты потеряли смысл для инвесторов и теперь привлекают только покупателей, не использующих ипотеку, и пользователей льготных программ. При этом число последних сокращается из-за ужесточенных правил.

Апрелев отметил, что за год продажи строящегося жилья снизились вдвое. На фоне этого девелоперы начали делать скидку 15-30 процентов, чтобы привлечь покупателей. Однако эксперт считает, что такая мера не поможет оживить рынок, из-за чего застройщикам придется официально снизить цены. Согласно прогнозам, к лету стоимость новостроек упадет на 15 процентов, а к концу года — на 30 процентов.

Риелтор отметил, что даже снижение стоимости не вернет популярность новому жилью. По его словам, покупатели вновь заинтересуются только после того, как ставка по ипотеке опустится ниже 16 процентов.

Ранее бывший премьер России Сергей Степашин назвал условия для снижения ключевой ставки до 10 процентов к концу года. По его словам, для этого необходимо удержать инфляцию на уровне пяти-шести процентов.