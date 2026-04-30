Минск обошел Москву по посуточной аренде

И по популярности среди туристов, и по ценам на посуточную аренду жилья в майские праздники белорусская столица обогнала российскую.

Максимальная доля бронирований посуточного жилья на майские праздники, по данным "Суточно.ру", пришлась на Казань, Санкт‑Петербург и Минск. В список популярных направлений также входят Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Зеленоградск, Кисловодск и Брест, перечисляет директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Ночевка в Казани обойдется в среднем в 7 580 руб., в Бресте - в 7 170 руб., в Нижнем Новгороде - в 6 800 руб. Снять жилье в Зеленоградске можно за 5 900 руб., в Москве за 5 800 руб., в Волгограде - за 5 600 руб.

На посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге, Ярославле, Кисловодске нужно закладывать по 5 500 руб. Дешевле всего из популярных направлений можно отдохнуть в Калининграде (4 600 руб. в сутки) и в Краснодаре - 4 400 руб.

Ключевой аномалией на рынке посуточной аренды, отмечает Мусин, стали цены в Минске: город вышел в лидеры по стоимости жилья, обогнав Москву. Средняя цена аренды здесь составляет 8 150 ₽ в сутки, в то время как в столице России - 5 800 ₽.

Минск перестал восприниматься как эконом‑вариант для коротких поездок, считает эксперт. Теперь это направление, где туристы готовы платить за комфорт, развитую инфраструктуру и качество жилья.

Срабатывает и эффект замещения: часть аудитории, которая еще недавно выбирала дальние маршруты, сегодня рассматривает локации с предсказуемой логистикой, высоким уровнем сервиса и без визовых барьеров.

Минск также оказывается удобной альтернативой загородному отдыху в Подмосковье (где предложение ограничено и цены высоки) благодаря короткой дороге из Москвы (на машине, автобусе или скоростном поезде), насыщенной программе и большому выбору комфортного жилья.

"Важным драйвером спроса выступает бесшовная платежная среда. Возможность свободно расплачиваться картами системы "Мир" и использовать привычные финансовые сервисы делает такие поездки полностью предсказуемыми. Для туристов это исключает риски курсовых разниц, избавляет от необходимости везти наличные и снимает барьеры при покупке товаров ушедших из России брендов, за которыми многие едут в соседнюю страну", - отмечает руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

Как показал опрос ЮMoney (1500 респондентов), 25% россиян отправятся на майские праздники за город, 17% выберут отдых на природе, 10% поедут в соседние регионы, 5% - на российские морские курорты, а 2% - за границу. При этом треть респондентов (33%) останется в родном городе, а 27% будут принимать решение в последний момент, ориентируясь на погоду и наличие предложений.

Ранее аналитики "Циан" отмечали, что квартиры посуточно в среднем в полтора раза дешевле отелей. Разница в ценах в городах-миллионниках составляет от 24% до 88%. Наибольший разрыв - в Казани (отель обойдется в среднем в 18,1 тыс. руб. за 2 ночи, а квартира - в 9,6 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (17,2 тыс. руб. против 9,4 тыс. руб.). Минимальные различия в ценах между квартирами и отелями в Омске (номер в отеле обойдётся в 7,5 тыс. руб., а квартира - в 6,1 тыс. руб.) и в Ростове-на-Дону (9 и 7 тыс. руб.).