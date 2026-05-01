Россиян предупредили о подорожании новых квартир

В 2027 году цены на новые жилые комплексы в России могут увеличиться на 10–15%.

Такой прогноз в беседе с изданием «Газета.ру» озвучила руководитель департамента сопровождения продаж компании «ОМ Девелопмент» Людмила Петухова, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист отметила, что подобное повышение связано с рядом макроэкономических и отраслевых факторов, которые оказали и продолжают оказывать значительное влияние на рынок недвижимости. В первую очередь, это постепенное восстановление потребительского спроса на фоне снижающихся ипотечных ставок.

Уже сейчас наблюдается заметное расширение круга потенциальных приобретателей жилья при переходе к уровню около 12–13%, что способствует росту активности и, соответственно, спроса на квартиры в новостройках.

Дополняет картину и ситуация с предложением. В последние годы девелоперы существенно сократили объемы новых проектных запусков, создавая ограниченную ликвидность на рынке. В условиях, когда спрос демонстрирует признаки восстановления и стабилизации, конкуренция за доступное жилье становится всё более острой.

Такой дефицит вместе с повышением ценовых ориентиров обуславливает рост стоимости недвижимости в ближайшие годы. Петухова также подчеркнула, что значительное влияние на ценовую динамику оказывает и рост себестоимости строительства.

Удорожание материалов, увеличение затрат на проектирование и работу подрядных организаций создают устойчивое ценовое давление, формирующее базу для дальнейшего повышения стоимости жилья.

Эксперт указала, что увеличение цен в диапазоне до 15 процентов воспринимается рынком как относительно умеренное и неприемлемо критичное для покупателей. Это связано с тем, что рынок за последние годы адаптировался к новым условиям при помощи развитых инструментов кредитования и специальных программ.

Рассрочки платежей, субсидированные ипотечные программы и гибкие схемы приобретения позволяют смягчить влияние роста цен на ежемесячные финансовые нагрузки граждан. В такой ситуации важнейшим фактором становится не только цена за квадратный метр, а именно итоговая сумма ежемесячных выплат и доступность ипотечного кредитования в целом.

Петухова подчеркнула, что на рынке уже сформировался отложенный спрос, вызванный высокими ставками по кредитам в прошлом. Многие покупатели заняли выжидательную позицию в ожидании улучшения условий, и с понижением уровня ипотечных ставок этот спрос начнет реализовываться.