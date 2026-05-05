Иностранцы начали массово покупать жилье в РФ

Граждане дальнего зарубежья редко покупают жилье в России, но число таких сделок растет, сообщает «Российская газета».

Китайцы активнее всего интересуются загородными домами в Истринском районе Подмосковья. Это благоприятное направление: вокруг леса, нет заводов, хорошая экология, рассказали риелторы.

В элитном сегменте Подмосковья доля покупателей из КНР за год выросла с 0,5% до 7%. Выбирают особняки за 350-400 млн рублей, 80% сделок — без ипотеки. В старой Москве на китайцев приходится 8-10% всех сделок с иностранцами, популярны «Москва-Сити» и западные районы.

Вслед за китайцами в Подмосковье потянулись покупатели из Южной Кореи — они берут жилье от 800 тыс. рублей за квадрат. В Петербурге активны выходцы из стран Персидского залива, покупают апартаменты в центре. В Сочи сделки единичны, несколько покупок сделали австралийцы.

В целом иностранцы почти не покупают жилье в России, а иногда даже продают ранее приобретенное. Причины — международная напряженность и выход цен на плато, говорят эксперты. Для граждан дружественных стран существенных ограничений нет, но сделки требуют СНИЛС и ИНН для электронной подписи, поэтому нерезиденты оформляют их через доверенных лиц. Налог на недвижимость для иностранцев такой же, но налоговый вычет они не получают, а при продаже платят 30%.