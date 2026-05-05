Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

Самая дешевая квартира на первичном элитном рынке Москвы стоит 17,3 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта назвали аналитики экосистемы Kalinka в беседе с «Газетой.Ru».

Речь идет о квартире в жилом комплексе (ЖК) в Силикатном проезде. Ее площадь составляет 22 квадрата, а стоимость одного метра — 765,9 тысячи рублей. В то же время самый дорогой объект в сегменте обойдется в 8,3 миллиарда рублей. За эту сумму получится купить квартиру площадью 781 квадрат в ЖК в Обыденском переулке. Стоимость одного метра в лоте достигает 10,62 миллиона рублей.

Эксперты также рассказали о самом дешевом жилье на вторичном рынке столицы. Таким объектом стала квартира в 41 квадрат в здании на улице Академика Королева. Она продается за 28 миллионов рублей, стоимость квадрата составляет 682,9 тысячи рублей. Самая дорогая квартира на том же рынке — объект площадью 280 квадратов за 1,7 миллиарда рублей. Он находится в доме на Пречистенке, стоимость метра оценивается в 6,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько стоит самый дорогой пентхаус в Москве. Такой объект можно купить за 11,5 миллиона рублей за квадратный метр.