Россияне скупают квартиры в Минске

Жители России стали на 10-15% чаще покупать квартиры в Минске по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу департамента развития сети и межрегиональных сделок компании «Этажи» Ольгу Половникову.

По ее словам, число просмотров объявлений о покупке или аренде жилья в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода 2025 года. Однако реальных сделок прибавилось не так сильно — на 10-15%. Доля граждан РФ в общем объеме покупок жилой недвижимости в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад этот показатель составлял 2-3%.

Причины разные, пояснила Половникова. Одни присматриваются к белорусской недвижимости из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей. Другие преследуют инвестиционные цели, видя растущий спрос и цены.

Другие эксперты считают, что интерес россиян к Минску носит ситуативный характер и усиливается в периоды нестабильности на других инвестиционных рынках. По их наблюдениям, покупатели из РФ чаще выбирают готовые квартиры в домах комфорт-класса не старше десяти лет. Бюджет таких объектов обычно укладывается в 60-140 тысяч долларов.

Средняя цена квадратного метра в Минске за год выросла почти на 24%, подсчитали в «Этажах». Такой динамики нет ни в одном крупном российском городе, поэтому интерес инвесторов вполне объясним, отметила Половникова.

По данным Национального кадастрового агентства Белоруссии, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Минска в первом квартале 2026 года составила 2,02 тысячи долларов за квадратный метр против 1,63 тысячи в начале 2025-го. На вторичном рынке — 2,24 тысячи долларов, что на 24% больше год к году.