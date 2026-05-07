Россияне ринулись за ипотекой на один вид жилья

Россияне буквально ринулись за ипотекой на один вид жилья: количество заявок на приобретение вторичной недвижимости в апреле выросло на 74,2 процента в годовом выражении. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков TYMY.

Общий рост спроса на ипотеку в апреле вырос на 5,84 процента по сравнению с мартом. В годовом выражении рост составил 16,27 процента.

Аналитики наблюдают рост на вторичном рынке с начала года: в марте показатель увеличился на 75,56 процента год к году, в феврале — на 40,98 процента, в январе — на 42,92 процента. В сегменте новостроек ситуация иная: в апреле 2026 года число заявок на ипотеку для покупки строящегося жилья оказалось на 11,38 процента ниже, чем годом ранее, а по сравнению с мартом рынок показал рост на 10,37 процента.

По словам руководителя Tymy.Realty Александра Перевозникова, спрос на готовое жилье поддержали снижение ключевой ставки и улучшение условий по ипотеке у банков. Однако в случае с новостройками пока речь идет о восстановлении спроса после стремительного падения продаж в начале года.

«Однако динамика при этом неплохая, и она показывает, что рынок активно адаптируется под новые условия: банки и застройщики запускают новые программы, стимулируют спрос при помощи маркетинговых инструментов, отделы продаж и риелторы тестируют новые инструменты привлечения», — сказал Перевозников.

Ранее ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Григор Закоян назвал минимальный порог для покупки квартиры в Москве. По его словам, на сегодняшний день он составляет около 5,5-6 миллионов рублей и продолжает расти. Риелтор считает, что в 2026 году найти готовую квартиру дешевле 5 миллионов рублей в Москве будет довольно тяжело. При этом еще в 2024-2025 годах минимальный ценник держался на уровне 4,5 миллиона рублей.