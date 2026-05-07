Назван минимальный платеж по ипотеке в Москве

Во второй половине 2026 года платеж по ипотеке на полноценную квартиру в новостройках Москвы будет стартовать от 67,9 тысячи рублей в месяц. Минимальную сумму взноса назвала директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока, пишет «Газета.ru».

По словам риелтора, однокомнатная квартира в столичной новостройке, которую можно легко и выгодно продать, сейчас стоит минимум 12 миллионов рублей.

«Довольно часто ставка по таким программам сейчас — 11,9 процента, и предлагают ее и на четыре-пять, и на семь лет, а порой и на весь срок. Причем есть варианты без удорожания, но даже в случаях с удорожанием, застройщики готовы делать индивидуальные скидки», — рассказала Сорока.

По семейной ипотеке ставка ниже — сейчас она на уровне 6 процентов годовых. Если брать кредит на 20 лет и внести первоначальный взнос 20,1 процента (2,52 миллиона рублей), ежемесячные платежи за такую квартиру будут достигать 67,9 тысячи рублей, а переплата — 6,82 миллиона рублей.

Если покупать такую же квартиру с субсидированной ставкой 11 процентов на весь срок, платеж вырастет до 103,7 тысячи рублей в месяц, а переплата — до 15,4 миллиона рублей.

На вторичном рынке минимальный платеж будет сопоставимым только при более крупном первоначальном взносе, отметила эксперт. Так, за однушку стоимостью 10 миллионов рублей придется отдать 50 процентов всей суммы, то есть 5 миллионов рублей. При ставке 15,5 процента годовых ежемесячный платеж составит 67,7 тысячи рублей, а переплата за 20 лет без досрочного погашения — почти 11,25 миллиона рублей.

Ранее риелторы выяснили, что средний чек по ипотеке за 2025 год в России вырос на 23 процента, достигнув 4,9 миллиона рублей.