В России нашли способ повысить доступность жилья

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил смягчить требования банков к подрядчикам, которые строят частные дома. По его мнению, это сделает жилье более доступным для граждан, сообщает News.ru.

В «Дом.РФ» ранее сообщили, что примерно 30% одобренных ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилья не были реализованы. Одна из причин — подрядчики не получили деньги, в том числе из-за отсутствия кредитной истории. Сейчас эскроу-счета и проектное финансирование в этой сфере обязательны только для льготной ипотеки, но Центробанк хочет распространить их на весь сегмент.

Миронов считает, что банкам не следует требовать от подрядчиков кредитную историю, а часть средств с эскроу-счетов должна становиться доступной поэтапно — по мере строительства дома.

Он также подчеркнул, что проектное финансирование должно быть доступно малому и среднему бизнесу. Опытных подрядчиков с хорошей материальной базой и историей за пределами Подмосковья, по его словам, крайне мало, а начинающим компаниям в регионах путь на рынок практически закрыт.

Парламентарий отметил, что банкам выгоднее выдавать кредиты на квартиры в многоэтажках. При этом частное домостроение занимает около 60% рынка, и его необходимо поддерживать. Льготная ипотека, по его мнению, должна быть доступна тем, кто строит жилье своими силами или с привлечением подрядчиков. Это сделает просторное и качественное жилье более доступным, особенно для молодых семей в регионах.