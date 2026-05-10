Раскрыт минимальный платеж по ипотеке в Москве

Минимальный ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры в московской новостройке составит около 67,9 тысячи рублей по семейной программе. Об этом со ссылкой на директора департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» Марию Сороку сообщает «Газета.Ru».

© Мослента

Эксперт рассказала, что столичная «однушка», которую можно легко и выгодно продать, сейчас стоит минимум 12 миллионов рублей. В основном квартиры приобретают в рамках семейной ипотеки, однако в последнее время также наблюдается интерес к субсидированным ставкам по рыночным программам.

По словам специалистки, довольно часто ставка по ним составляет 11,9 процента. Исходя из нее, ежемесячный платеж при покупке этой же «однушки» увеличивается до 103 723 рублей, а переплата за 20 лет составляет около 15,4 миллиона рублей.

Что касается вторичного рынка, то там полноценную однокомнатную квартиру можно купить за 10 миллионов рублей. При взносе 50 процентов от суммы, ставке 15,5 процента и сроке кредита 20 лет платеж за жилье составит 67 694 рубля в месяц, резюмировала Сорока.

Читайте также:

Пугачева захотела избавиться от роскошной квартиры в Москве Блогер Гасанов продал квартиру в Москва-Сити за печенье Москвичи начали скупать квартиры в Воркуте