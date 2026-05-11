Квартиры перестали интересовать одну категорию россиян

Частные инвесторы начали массово переориентироваться с традиционной скупки квартир на гостиничные номера под профессиональным управлением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как отметил специалист Сергей Бражник, если несколько лет назад 80% клиентов на юге приобретали жильё под сдачу в аренду, то в 2025 году на гостиничные форматы пришлось уже 10,5 тысячи сделок. Доля покупателей квартир упала до 30%.

Причина смены тренда кроется в экономике. Заместитель гендиректора сети апарт-отелей Антон Агапов пояснил, что доходность квартир часто не превышает 2–4% годовых, тогда как сервисные апартаменты приносят 8–10%, а в качественных курортных проектах показатель достигает 17–18%.

При этом профессиональный оператор берёт на себя маркетинг и обслуживание, забирая около половины выручки. Объём инвестиций в отельную недвижимость в 2025 году вырос на 57%, достигнув 60 миллиардов рублей, уточняется в публикации.