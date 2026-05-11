В МВД предупредили россиян о мошенничестве с арендой дач

Россиян предупредили о росте числа мошеннических объявлений о сдаче дач и загородных домов в аренду в разгар дачного сезона.

Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники публикуют объявления с привлекательными ценами, красивыми фотографиями и выгодным расположением объектов, которых на самом деле может не существовать.

Отмечается, что мошенники нередко используют украденные снимки, а также требуют срочно перевести предоплату якобы для «брони» дома. После получения денег «арендодатели» перестают выходить на связь и удаляют объявления.

В МВД рекомендовали не переводить деньги до личного осмотра объекта, проверять фотографии и номера телефонов через поиск, а также настороженно относиться к попыткам поторопить с оплатой.

Ранее стало известно, что злоумышленники обманывают граждан, предлагая приобрести специальные комплекты для загородного отдыха по сниженной цене.