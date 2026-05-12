Москвичи переселяются в гаражи

В Москве возникла мода на "жилые гаражи" недалеко от метро, обустройство которых обходится гораздо дешевле покупки квартиры. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, гараж можно купить примерно за 600 тысяч рублей. Еще около 1-2 миллионов рублей придется вложить в ремонт.

«Официально зарегистрироваться в гараже нельзя, но обустроить и находиться там не запрещено», - отмечается в статье.

При этом стоимость студии в столице, по информации издания, начинается от пяти миллионов рублей, таким образом, гараж обходится гораздо дешевле.

Ранее стало известно, что в январе-марте 2026 года в Москве продажи «вторички» выросли на 25% в годовом выражении, тогда как реализация новостроек просела на 37%. Эксперты связывают тенденцию с переориентацией покупателей. Люди все чаще отказываются от современного жилья.