Ввод торговых центров упал в российских регионах до минимума

В России продолжает снижаться активность в секторе торговой недвижимости. Интерес девелоперов к строительству моллов падает из-за растущей популярности онлайн-торговли. В I квартале 2026 года объем ввода в регионах России продемонстрировал минимальное значение (15,7 тыс. кв. м) впервые с 2004 года (14 тыс. кв. м). Наиболее сильно от набирающего силу тренда пострадали ритейлеры, специализирующиеся на продаже одежды и обуви.

«Сегодня национальный рынок торговой недвижимости характеризуется не только более долгим запуском ранее заявленных ТЦ, но и сокращением количества новых проектов. Эта тенденция прослеживается на рынке торговой недвижимости в целом и на примере двух столиц в частности», — заявила руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай.

С ее слов, по итогам I квартала 2026 года объем нового строительства в России составил всего 22,8 тыс. кв. м: 15,7 тыс. кв. м в регионах России и 7,1 тыс. кв. м в Москве, Санкт-Петербург демонстрирует нулевой объем. Таким образом, показатель в январе-марте сократился в 8 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Настолько низкий уровень ввода торговой недвижимости в России зафиксирован впервые с 2004 года (14 тыс. кв. м).

Как считает Ногай, объем ввода в России по итогам 2026 года составит 356 тыс. кв. м, что почти вполовину (на 45%) будет ниже итогов 2025. Из них на Москву придется 158 тыс. кв. м (-21% г/г), на Санкт-Петербург – 18 тыс. кв. м (-85% г/г). Доля объектов, сроки реализации которых были перенесены с 2025 года или ранее, составит 96% в Москве и 88% в Санкт-Петербурге. Под переносом понимается изменение сроков ввода объекта с одного календарного года на другой.

Стоит отметить, что последние десять лет этот показатель варьировался от 10% до 66% в Москве и от 0% до 50% в Санкт-Петербурге, за исключением 2025 года, когда в Северная столица продемонстрировала рекордный ввод объектов, открытие которых переносилось с предыдущих годов.

Рост доли торговых центров, открытие которых переносилось, связан с рядом факторов. Помимо значительного роста стоимости строительства и отделки, а также дефицита и удорожания рабочей силы, ввод объектов, по мнению аналитика IBC Real Estate, откладывается ввиду низкого процента заполняемости арендаторами и более длительного, чем раньше, срока их подбора. В условиях низких темпов открытий и активного сокращения количества неприбыльных магазинов, а также на фоне интенсивного развития онлайн-торговли, собственникам ТЦ все сложнее найти заинтересованных арендаторов. Ранее, в период популярного шоппинга в ТЦ, доля вакантных площадей на момент открытия составляла не более 20%%.

Сейчас, по словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, новые объекты в столице открываются в среднем с вакантностью на уровне 30–40%,а для полного заполнения площадей потребуется около 2–3 лет.

«Особенно остро проблема поиска арендаторов ощущается собственниками крупных торговых центров, в которых бОльшая часть площадей исторически приходилась на ритейлеров, специализирующихся на одежде и обуви», — добавила Ногай.

Из-за падения трафика, разумеется, снижается и выручка продавцов. По оценке руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, в первом квартале обороты ключевых арендаторов столичных торговых центров упали значительно.

«Основная причина спада — снижение покупательной способности», — полагает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

На ее взгляд, покупатель стал осторожнее, реже совершает спонтанные и эмоциональные покупки.

В условиях, когда потребитель становится все более требовательным, а его привычки постоянно меняются, ТЦ в составе новых жилых комплексов и бизнес-центров чувствуют себя гораздо увереннее.