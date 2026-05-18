Выдача семейной ипотеки в России рухнула на 50%

Выдача льготной ипотеки в России сократилась более чем на 50% из-за новых условий, под которые очень сложно подойти, сказала в эфире НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что российские застройщики практически исчерпали резервы, накопленные ранее. По словам чиновника, снижение выдачи жилищных кредитов критически ударит по рынку. Прочность, имевшаяся у девелоперов, была израсходована ещё в 2024 году. По данным СМИ, с 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с нынешних 6% до 10-12%. Малхасян отметила, что новые правила получения льготной ипотеки существенно ограничили круг потенциальных заёмщиков — и это уже привело к заметному спаду на рынке.

«Выдача льготной ипотеки сократилась более чем на 50% с момента вступления в силу новых условий. С 23 декабря 2023 года заработало правило "одна льготная ипотека в одни руки", а с 1 февраля к нему добавилось обязательное участие обоих супругов в сделке. Это означает, что теперь семья может оформить семейную ипотеку лишь один раз: если хотя бы один из супругов уже воспользовался любой льготной ипотекой после 23 декабря 2023 года, то вся семья лишается права на новую программу. Кроме того, стоп‑факторами для получения кредита являются пройденная процедура банкротства, наличие просроченного кредита или непогашенные долги перед ФССП. Все эти ограничения, наряду со сложностями с IT‑ипотекой и отменой возможности брать семейную ипотеку по переуступке прав требования, в совокупности привели к серьёзному спаду на рынке», — сказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила НСН, что в России не следует ухудшать условия семейной ипотеки, при этом сейчас более значимым становится не процент кредита, а рост стоимости жилья.