В новостройках Москвы быстрее всего дорожают студии

За последний год на первичном рынке «старой» Москвы максимальный рост средней цены квадратного метра зафиксирован в студиях – на 22,9%, подсчитали аналитики компании ГК «Основа». Удорожание этого типа жилья в столице в большинстве сегментов не сопровождалось сокращением средней площади реализуемых помещений. Напротив, данный показатель вырос во всех сегментах рынка новостроек.

Как рассказал «МК» коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, на первичном рынке «старой» Москвы сегодня представлено порядка 40,9 тыс. квартир и апартаментов. При этом в исторических границах мегаполиса девелоперы продают 4,6 тыс. студий (-41,4%), 14,7 тыс. однокомнатных вариантов (-13,6%), 13,9 тыс. двухкомнатных (-9%), 6,1 тыс. трехкомнатных (-4,2%), 1,5 тыс. многокомнатных (+17,5%).

По оценке эксперта, средняя цена кв. м в студиях на первичном рынке «старой Москвы» сегодня составляет 623,4 тыс. руб. (+22,9%), в однокомнатных лотах – 669,4 тыс. руб. (+22%), в двухкомнатных – 681,5 тыс. руб. (+20,1%), в трехкомнатных – 878,2 тыс. руб. (+11,9%), в многокомнатных – 1,58 млн руб. (-6%).

Квадратный метр в студиях активно дорожает во всех сегментах рынка новостроек «старой» Москвы. Недвижимость этого формата в годовом выражении лидирует по темпам роста средней цены кв. м в бизнес-классе (+20,6%, до 612,2 тыс. руб.), премиум-классе (+35,5%, до 958,9 тыс. руб.), высокобюджетном сегменте (+7,8%, до 2,4 млн руб.).

Минимальная цена кв. м в студиях на первичном рынке в исторических границах столицы сегодня составляет 248 тыс. руб. (+14,8%), максимальный показатель – 3,3 млн руб. (+17,9%). Бюджет покупки студии в новостройках «старой» Москвы сегодня начинается с 5,7 млн руб. (+18,8%) за 22 кв. м и достигает 143,1 млн руб. (+6,3%) за 50,3 кв. м.

Лишь в массовом сегменте студии заняли второе место по скорости удорожания «квадрата» за прошедший год (+30,6%, до 512,7 тыс. руб.), уступив многокомнатным квартирам и апартаментам (+33,2%). При этом в разрезе всех сегментов многокомнатные лоты стали единственным форматом первичной недвижимости со снижением средней цены «квадрата» год к году.

«Рост цен на студии, главным образом, «подогревает» запрет на проектирование квартир площадью менее 28 кв. м», – пояснил Сибренков.

С его слов, практически во всех сегментах возник дефицит предложения небольшого по площади жилья. В массовом сегменте число студий за год сократилось на 58,9% (до 1721 лота), в бизнес-классе – на 24% (до 2453 лотов), в высокобюджетном сегменте – на 59,1% (до 9 лотов). Только в премиум-классе показатель увеличился на 15,2% (до 454 лотов), что объясняется стартом новых небоскребов в одной из столичных локаций с большим числом «квартир для пиджака». В результате значительно повысилась инвестиционная привлекательность лотов такого формата.

«Примечательно, что удорожание студий на первичном рынке Москвы за прошедший год в большинстве сегментов не сопровождалось сокращением средней площади реализуемых помещений. Напротив, показатель вырос во всех сегментах», – добавил девелопер.

За год средняя площадь студий в новостройках массового сегмента, по его расчетам, увеличилась на 15% (с 24,7 кв. м до 28,4 кв. м), в бизнес-классе – на 7,3% (с 27,3 кв. м до 29,3 кв. м), в премиум-классе – на 4,7% (с 32,1 кв. м до 33,6 кв. м). Лишь в высокобюджетных новостройках сейчас продаются более компактные студии, чем год назад. Это обстоятельно дополнительно свидетельствует о ликвидности такого формата, ведь, как правило, чем меньше площадь квартир и апартаментов, тем дороже в них «квадрат».