Риэлтор прокомментировала новый тренд на рынке недвижимости

В Сети набирает популярность обсуждение нового жилищного тренда: молодые семьи в России все чаще покупают квартиры без отделки и годами живут с голыми стенами.

© Вечерняя Москва

Насколько тренд соответствует действительности, рассказала риелтор Роза Девятова.

— Многие семьи сейчас предпочитают именно такой вариант: въехать сразу в готовое жилье, без долгого ремонта. Причем речь идет о новострое, люди хотят, чтобы в квартире уже была мебель и все остальное, — отметила эксперт.

По словам риэлтора, среди покупателей спроса на жилье без ремонта почти нет. Исключением являются только новостройки, где недвижимость продается без отделки.

При этом эксперт допустила, что подобный механизм может быть популярен среди молодежи, так как они покупают жилье без помощи родителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все больше жителей столицы выбирают жилье в гаражах. Из-за их низкой стоимости такая «квартира» обходится покупателям намного дешевле, чем недвижимость в обычном доме. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч, а ремонт обходится в один–два миллиона рублей. Насколько законно такое жилье, рассказал юрист Денис Хмелевской в беседе с «Вечерней Москвой».