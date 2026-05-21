В Москве подешевели квартиры

В Москве в сегменте новостроек подешевели квартиры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Средняя стоимость квартир в новостройках в апреле в старых границах Москвы снизилась на 2,2 процента, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. В границах Новой Москвы снижение цен составило 3,7 процента, до 332 тысяч рублей за «квадрат», подсчитала аналитическая система BnMap.pro на основе уже заключенных сделок.

По данным компании, квартиры на первичном рынке столицы подешевели из-за снижения цены в элитном сегменте жилья — в комплексах делюкс-класса в апреле стоимость жилья сократилась на 20,1 процента, до 1,8 миллиона рублей за «квадрат». В премиальных объектах жилье упало в цене на 1,6 процента, до 986 тысяч рублей. Бизнес-класс, напротив, прибавил в цене. При этом, по подсчетам «Циана», жилье подешевело и без учета «элитки». За месяц его стоимость сократилась на 2,5 процента, до 509 тысяч рублей, отмечает главный аналитик сервиса Алексей Попов. Он уверен, что на динамику стоимости в сделках в апреле повлияло увеличение доли ипотечников. Они обычно выбирают более дешевые объекты.

С другой стороны, рост или падение средней стоимости квадратного метра жилья в диапазоне 1-3 процентов, скорее, является статистической погрешностью, добавляет директор по продажам жилой недвижимости девелопера «Мангазея» Федор Ушаков.

В Подмосковье, напротив, по данным большинства экспертов, стоимость жилья в апреле в цене выросла. По информации BnMap.pro — на 0,9 процента, до 234 тысяч рублей, «Циана» — на 0,2 процента, до 233 тысяч рублей. В Московской области структура предложения гораздо более однородная, чем в Москве: оно сформировано в основном объектами комфорт-класса, считает основатель BnMap.pro Ирина Доброхотова. По словам генерального директора «Главстрой-недвижимости» Алексея Гусева, рынок в регионе поддерживает стабильный спрос со стороны аудитории, для которой покупка жилья остается жизненной необходимостью. К тому же, по словам, вице-президента ГК «Страна девелопмент» Александра Гуторова, для многих людей область сегодня становится более доступной альтернативой столичной недвижимости при сопоставимом уровне комфорта и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что к началу 2026 года около 59 процентов квартир в новостройках России стали покупать без ипотеки. Чаще всего жилье приобретают люди с высокими доходами либо средствами от реализации прошлых активов старше 40 лет.