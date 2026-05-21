$70.9581.98

Раскрыты заработки россиян на аренде жилья

Lenta.ru

В Москве сдача квартиры в аренду приносит владельцам недвижимости около трех процентов годовых. Заработки россиян на жилье раскрыл эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, пишет «Газета.Ru».

Раскрыты заработки россиян на аренде жилья
© РИА Новости

Классическая модель «купил квартиру, сдал, она сама себя окупила за несколько лет» перестала работать в крупных городах России, отметил эксперт.

«Средняя чистая доходность от сдачи жилья в Москве — около 3 процентов годовых после налогов, простоев и амортизации. В Петербурге около 4 процентов. В регионах доходит до 6-8 процентов, но и это не то чтобы огромные цифры», — рассказал Селезнев.

Исключением эксперт назвал посуточную аренду жилья в туристических городах, а также отдельных районах Москвы и Санкт-Петербурга. В самых удачных случаях на таких квартирах получается зарабатывать 8-12 процентов. Однако чаще всего тут речь идет уже не о пассивном доходе, а о целом мини-бизнесе с управляющей компанией, регулярным ремонтом и сезонностью.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с арендой жилья. Злоумышленники начали публиковать фотографии реального объекта из другого города со стоимостью ниже рынка. После этого они просят предоплату за показ и исчезают, таким образом обманывая возможных арендаторов или покупателей.