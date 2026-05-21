Форум недвижимости «Движение» объявил программу 2026 года

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня 2026 года на территории курорта Роза Хутор. В этом году мероприятие состоится уже в седьмой раз.

«Движение» — частное мероприятие, которое объединяет девелоперов, банки, производителей стройматериалов, представителей бизнеса и риелторов. В прошлом году событие собрало 4205 участников из 591 компании. В 2026 году форум вновь объединит тысячи профессионалов отрасли.

Помимо залов деловой программы, расположенных в МКК «Роза Холл» и главных отелях курорта, одним из мест проведения мероприятия станет ЭКСПО — выставочная площадка для поиска партнеров, где будут представлены более полусотни компаний: производители строительных и отделочных материалов, МАФов и инженерных систем, банки, IT-компании и застройщики.

В этом году форум недвижимости «Движение» впервые смогут посетить не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов, которым интересна строительная отрасль.

16 июня пройдет «Движение. День CRE» — программа, созданная в сотрудничестве с издательским домом CRE, которая будет затрагивать ключевые вопросы развития коммерческого сегмента недвижимости: взаимодействие бизнеса с государством и финансовыми институтами, работа с институциональными и частными инвесторами, появление новых игроков в сегменте.

17-19 июня на форуме будет работать секция «Ретейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса», открывающим событием которой станет сессия «Инвестиции в коммерческую недвижимость в России и за рубежом». Программа затронет различные виды коммерции — от торговых площадей, складов, офисных центров до курортного и гостиничного сектора, апартаментов, сегмента light industrial.

После торжественного открытия утром 17 июня в главном зале пройдет большая сессия девелоперов «Барометр отрасли». В этот же день на главной сцене «Движения» пройдет сессия, посвященная макроэкономическим факторам и их влиянию на бизнес девелоперов в России. Тема дискуссии — «Экономика под давлением: макрофакторы в действии».

Главное пленарное заседание пройдет 18 июня, в нем примут участие представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и бизнес-сообщества. Еще одним значимым событием деловой программы этого дня станет финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». Эксперты обсудят тонкости работы девелоперов и банков с проектным финансированием, ситуацию с наполняемостью эскроу-счетов, критерии девелоперских проектов, по которым банки охотнее согласовывают проектное финансирование.

Отдельной площадкой форума станет риелторский кластер, который объединит 1500 сильнейших риелторов страны. Программа для агентов недвижимости будет включать выступления отраслевых экспертов и хедлайнеров, прямой диалог с застройщиками, а также эксклюзивные партнерские предложения.

Инвестиционная гостиная станет местом, где инвесторы и заинтересованные девелоперы, владельцы земельных участков, заводов, проектов, объектов строительства смогут познакомиться и обсудить потенциальное партнерство.

Помимо этого, в программе форума запланирован отдельный кластер по доходной недвижимости с мероприятиями от нескольких инвестиционных бизнес-клубов.

В финальный день форума, 19 июня, для предпринимателей будет организована конференция «Нефорбсы» от партнера события Forbes. В центре обсуждения — бизнес-модели, работающие в кризис, и кейсы предпринимателей, пришедших в недвижимость с других рынков.