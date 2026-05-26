Названы неожиданные преимущества сталинских высоток

Сталинские высотки — на Котельнической набережной, Кудринской площади, Красных Воротах и других — остаются одними из самых дорогих домов Москвы, несмотря на возраст более 70 лет и проблемы со старыми коммуникациями. По словам основателя агентства Top Broker estate Лины Оболенской, предложение там крайне ограничено. В высотке на Кудринской площади продается всего 6 квартир, на Красных Воротах — 4 лота, на Котельнической — одна, передает kp.ru.

Цена квадратного метра достигает 1,7 миллиона рублей, что в 2-4 раза дороже новостроек на окраине. Пентхаусы с объединенными этажами могут стоить до 950 миллионов рублей.

Брокер компании ANWIN Дан Саркисян отметил, что у каждой высотки свои плюсы: у дома на Котельнической — лучшие виды, на Кудринской — приватная и творческая аудитория. Покупателей привлекает историческая ценность, антураж советской эпохи и статус. Квартиры с историей — где жили знаменитости — дороже рыночных на 10–30%.

Многие объекты не попадают в открытые базы — продажи идут через закрытые каналы. Типичный покупатель — мужчина 40–65 лет, предприниматель или топ-менеджер, но есть и молодые люди из обеспеченных семей, медийные фигуры и IT-специалисты.

После покупки новые владельцы почти всегда полностью меняют инженерные системы, делают шумоизоляцию и устанавливают «умный дом», сохраняя исторический фасад. Спрос на квартиры в высотках остается высоким — это статусная покупка, инвестиционный актив и представительская недвижимость, говорится в публикации.