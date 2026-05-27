Раскрыт главный критерий при выборе квартиры у россиян

Большинство россиян (90 процентов) при выборе квартир в новостройках отдают предпочтение вариантам с ремонтом или отделкой от застройщика. Главный критерий при поиске жилья раскрыли эксперты компании «Лемана ПРО» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Около 23 процентов опрошенных рассматривают предчистовую отделку, еще 22 процента — чистовую, 20 процентов — косметический ремонт, 16 процентов — евроремонт под ключ, а 9 процентов — дизайнерский ремонт под ключ.

При этом большинство покупателей готовы доплачивать за ремонт. 42 процента не против заплатить на 10-20 процентов больше стоимости самой квартиры, еще 29 процентов — до 10 процентов стоимости, 16 процентов — 20-30 процентов стоимости, а 3 процента — более 30 процентов стоимости.

Готовую отделку или ремонт от застройщика выбирают ради возможности сразу заехать в новое жилье (52 процента), экономии времени (43 процента), понятной итоговой стоимости и снижения стресса (по 35 процентов), гарантии на работы (33 процента), экономии средств (22 процента), возможности включить ремонт в ипотеку и отсутствия необходимости самим искать подрядчиков (по 13 процентов).

