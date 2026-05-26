В России решили продлить «гаражную амнистию»

«Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года. Законопроект уже приняли в первом чтении. Ожидается, что благодаря этому еще сотни тысяч россиян смогут оформить гаражи в собственность по упрощенной схеме. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизм оказался востребованным по всей стране. По его словам, за время действия программы россияне уже оформили более 740 тысяч объектов.

«Гаражная амнистия» позволяет узаконить гаражи, которые массово выдавались еще в советские годы, но так и остались без официальных документов. Из-за этого владельцы сталкивались с трудностями при продаже, дарении, обмене или передаче имущества по наследству.

Крашенинников подчеркнул, что отсутствие регистрации также создает риски мошенничества и правовой незащищенности для собственников. По его словам, большое количество таких объектов по-прежнему остается неоформленным, поэтому программу предложили продлить еще на несколько лет.

В партии считают, что продление «гаражной амнистии» поможет упростить оформление собственности еще для сотен тысяч семей России.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил провести в России «лодочную амнистию» для владельцев эллингов — помещений для хранения и ремонта лодок или катеров.