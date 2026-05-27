Россияне готовы доплатить за жилье рядом со школой

63% россиян готовы доплатить за жилье в районе, где дети могут сами ходить в школу и на кружки, заявил News.ru сооснователь Группы Родина Антон Винер. Для родителей это способ сократить ежедневные поездки и освободить время.

Согласно опросу, 31% родителей согласны жить дальше от работы ради безопасной среды для детей, 25% — выбрать квартиру меньшей площади, 18% — пожертвовать видом из окна.

При выборе недвижимости цена и размер перестают быть главными критериями. На первый план выходят удобство маршрутов ребенка и качество городской среды: безопасные переходы, дворы без машин, освещение. 75% опрошенных хотят тратить на дорогу не более 20 минут, 39% — чтобы все необходимое было в 10 минутах ходьбы.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что начало 2027 года будет выгодным для оформления ипотеки. По его прогнозу, ключевая ставка до конца 2026 года не опустится ниже 11,5%.