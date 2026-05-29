Эксперт назвала схему обмана при покупке дачи

Мошенники часто обманывают россиян при покупке земельных участков или дачных строений. Аферисты выставляют объект по заниженной стоимости и просят предоплату, а после исчезают.

Об этом рассказала правозащитница и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб.

— Жертва находит выгодное предложение в интернете. Мошенник ее торопит, чтобы предложение не ушло, якобы он находится за границей, срочно нужны деньги. Высылает липовые документы собственности, и жертва, чтобы не упустить такой шанс, переводит предоплату. Все — мошенник пропадает, — отметила эксперт.

По словам Дуб, особенно опасно оставлять на фальшивом сайте данные своей карты, в таком случае злоумышленники получают полный доступ к финансам человека.

Эксперт напомнила, что чаще всего мошенники используют поддельные ссылки, фальшивые QR-коды и подложные документы. Она призвала граждан быть максимально осторожными при совершении сделок с недвижимостью, передает News.ru.

Еще одно место, где аферисты активно обманывают граждан — сайты знакомств. Они приглашают жертву на фальшивое свидание, а деньги выманивают под предлогом покупки билета на мероприятие. Какие техники используют мошенники для обмана и как не стать жертвой такой схемы, разбиралась «Вечерняя Москва».