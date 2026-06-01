Подсчитана минимальная зарплата для семейной ипотеки в Москве

Взять семейную ипотеку в Москве получится с зарплатой от 280 тысяч рублей. Минимальный доход для одобрения льготного кредита на жилье подсчитал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН.

© Lenta.ru

Эксперт напомнил, что жители регионов могут взять у банка максимум 6 миллионов рублей по этой программе, а москвичи и петербуржцы — 12 миллионов рублей. От суммы кредита будет зависеть ежемесячный платеж — для 12 миллионов он будет достигать 72 тысячи рублей.

При одобрении банки будут учитывать расходы семьи на детей — это около 15-20 тысяч рублей в месяц. В результате, вместе с платежом по ипотеке нагрузка на заемщика вырастет до 100 тысяч рублей. Банкам важно, чтобы на жизнь у человека оставалось как минимум 50 процентов дохода, пояснил Ракута.

«Если есть небольшие кредиты, кредитные карты на тысяч 50, мы получаем, что для семейной ипотеки в 6 процентов человек должен зарабатывать примерно 280-300 рублей в месяц. Это минимум для банка, чтобы лояльно рассмотреть этого заемщика», — подчеркнул специалист.

Однако идеальный заемщик должен получать от 350 тысяч рублей. В противном случае, если у клиента есть неработающая супруга, банк будет сомневаться в его платежеспособности. Ракута обратил внимание, что речь идет именно о семейной ипотеке со ставкой 6 процентов, для одобрения рыночных кредитов на жилье придется зарабатывать еще больше.

Ранее россиянам посоветовали расширять семьи в квартирах площадью 25 квадратных метров.