В Госдуме объяснили, кому выгодно досрочно гасить ипотеку

Досрочно гасить ипотеку в первую очередь стоит тем, кто брал кредит по высоким рыночным ставкам последних лет.

В этом случае заёмщик быстрее снижает основной долг и меньше переплачивает банку, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

«При такой ипотеке люди нередко выплачивают банку ещё одну стоимость квартиры сверху. И чем быстрее человек снижает основной долг, тем меньше эта нагрузка», — отметил он «Газете.Ru».

При этом не стоит гасить ипотеку любой ценой и оставлять семью без финансовой подушки на случай крупных расходов, сказал эксперт.

Если кредит льготный, под 6—8%, на фоне высоких ставок по вкладам направлять все деньги на досрочное погашение не всегда разумно. При досрочном погашении чаще выгоднее сокращать срок кредита — это уменьшает переплату, заключил Аксёненко.

