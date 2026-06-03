Объяснено нежелание россиян покупать квартиры под сдачу

Россиянам стало невыгодно покупать квартиры под сдачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова.

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По ее словам, раньше квартира часто воспринималась как универсальный способ вложить деньги: купить, сдавать и ждать роста цены. Теперь такой подход не работает.

«Люди начали учитывать не только цену покупки и арендный платеж, но и налоги, ремонт, мебель, простой между жильцами, коммунальные платежи и риск недобросовестных арендаторов», — сказала она.

С коммунальными платежами, интернетом, налогами, мелким обслуживанием и возможными расходами собственника у арендодателя может оставаться около 90 тысяч рублей в месяц от аренды в 120 тысяч.

«В год это 1,08 миллиона рублей, или около 3,3 процента годовых», — отметила Кузнецова.

В этом расчете еще не учтены ремонт, простой квартиры, износ мебели и необходимость самому управлять таким активом. У многих инвесторов наступило «отрезвление»: да, недвижимость остается защитным активом, но уже не выглядит автоматическим ответом на любой финансовый вопрос.

«Покупка квартиры под сдачу может быть оправдана, если объект взяли без дорогого кредита, с хорошим дисконтом, в сильной локации — рядом с метро, вузами, деловыми центрами или в городе с устойчивым спросом на аренду», — сказала специалист.

Однако не стоит рассчитывать на то, что арендатор «сам выплатит ипотеку» при высокой ставке — чаще всего это самообман.

В настоящее время выгоднее банковский вклад или облигации: они дают двузначную доходность. Что касается интереса к инвестиционным квартирам, он может вернуться при снижении ипотечных ставок, при более доступных ценах, росте реальных доходов и уверенности в долгосрочном росте рынка. Однако прежней веры в то, что квартира всегда выгоднее всего, уже, скорее всего, не будет, заключила Кузнецова.

Ранее россиянам, оформившим ипотеку по высоким рыночным ставкам последних лет, посоветовали досрочно гасить ипотеку.